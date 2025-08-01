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Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается
Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается - РИА Новости, 01.08.2025
Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается
Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в пятницу, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:09:00+03:00
2025-08-01T09:09:00+03:00
2025-08-01T09:09:00+03:00
толмачево (аэропорт)
хабаровск
западно-сибирская транспортная прокуратура
общество
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в пятницу, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, два рейса из Владивостока и другие. На текущей неделе сразу в нескольких в сибирских аэропортах наблюдались задержки рейсов по причине задержки прибытия самолетов, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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хабаровск
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толмачево (аэропорт), хабаровск, западно-сибирская транспортная прокуратура, общество
Толмачево (аэропорт), Хабаровск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Общество
Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается
Прибытие более десятка рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в пятницу