https://ria.ru/20250801/aeroport-2032766985.html

Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается

Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается - РИА Новости, 01.08.2025

Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается

Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в пятницу, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:09:00+03:00

2025-08-01T09:09:00+03:00

2025-08-01T09:09:00+03:00

толмачево (аэропорт)

хабаровск

западно-сибирская транспортная прокуратура

общество

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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в пятницу, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, два рейса из Владивостока и другие. На текущей неделе сразу в нескольких в сибирских аэропортах наблюдались задержки рейсов по причине задержки прибытия самолетов, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20250731/saratov-2032503081.html

хабаровск

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толмачево (аэропорт), хабаровск, западно-сибирская транспортная прокуратура, общество