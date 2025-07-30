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Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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10:00 30.07.2025
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Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения
Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения
Жители Северо-Курильска вернулись в свои квартиры после землетрясения и цунами, электричество включили, система водоснабжения работает, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:00:00+03:00
2025-07-30T10:00:00+03:00
происшествия
сахалинская область
северо-курильск
валерий лимаренко
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жители Северо-Курильска вернулись в свои квартиры после землетрясения и цунами, электричество включили, система водоснабжения работает, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Жители зашли в свои квартиры. Пока обратной связи нет по поводу разрушений… Электрическую систему включили, и, в основном, она работает. Возможно, локальные какие-то нюансы, но пока об этом информации нет. И система водоснабжения работает", - сказал Лимаренко в эфире "Россия 24".
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происшествия, сахалинская область, северо-курильск, валерий лимаренко, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Сахалинская область, Северо-Курильск, Валерий Лимаренко, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения

Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения и цунами

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жители Северо-Курильска вернулись в свои квартиры после землетрясения и цунами, электричество включили, система водоснабжения работает, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
"Жители зашли в свои квартиры. Пока обратной связи нет по поводу разрушений… Электрическую систему включили, и, в основном, она работает. Возможно, локальные какие-то нюансы, но пока об этом информации нет. И система водоснабжения работает", - сказал Лимаренко в эфире "Россия 24".
Улица Гонолулу во время угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 29 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи
Вчера, 09:22
 
ПроисшествияСахалинская областьСеверо-КурильскВалерий ЛимаренкоЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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