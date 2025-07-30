https://ria.ru/20250730/zhiteli-2032294114.html

Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения

Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Жители Северо-Курильска вернулись в квартиры после землетрясения

Жители Северо-Курильска вернулись в свои квартиры после землетрясения и цунами, электричество включили, система водоснабжения работает, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:00:00+03:00

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2025-07-30T10:00:00+03:00

происшествия

сахалинская область

северо-курильск

валерий лимаренко

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жители Северо-Курильска вернулись в свои квартиры после землетрясения и цунами, электричество включили, система водоснабжения работает, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Жители зашли в свои квартиры. Пока обратной связи нет по поводу разрушений… Электрическую систему включили, и, в основном, она работает. Возможно, локальные какие-то нюансы, но пока об этом информации нет. И система водоснабжения работает", - сказал Лимаренко в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

сахалинская область

северо-курильск

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происшествия, сахалинская область, северо-курильск, валерий лимаренко, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области