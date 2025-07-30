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Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену

Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 30.07.2025

Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену

Житель города Новокузнецка Кемеровской области Иван Назаров получил 14 колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:18:00+03:00

2025-07-30T09:18:00+03:00

2025-07-30T09:18:00+03:00

происшествия

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новокузнецк

кемеровская область

иван назаров

кемеровский областной суд

вооруженные силы украины

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КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Житель города Новокузнецка Кемеровской области Иван Назаров получил 14 колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда. Как пояснили в суде, ранее не судимый 29-летний житель Новокузнецка обвиняется в совершении преступлений по статье 275 (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ) и пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщал объединенный пресс-центр судов региона, из предъявленного обвинения следует, что "подсудимый в 2023 году, используя сеть интернет, призывал к... деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Также он собирал деньги и переводил их в фонд, оказывающий финансовую помощь вооруженным силам Украины. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. "По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание Назарову Ивану Ивановичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказал судья. Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

https://ria.ru/20250213/eao-1999011648.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

россия

новокузнецк

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происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область, иван назаров, кемеровский областной суд, вооруженные силы украины