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Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 30.07.2025
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09:18 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zhitel-2032285171.html
Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 30.07.2025
Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену
Житель города Новокузнецка Кемеровской области Иван Назаров получил 14 колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:18:00+03:00
2025-07-30T09:18:00+03:00
происшествия
россия
новокузнецк
кемеровская область
иван назаров
кемеровский областной суд
вооруженные силы украины
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КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Житель города Новокузнецка Кемеровской области Иван Назаров получил 14 колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда. Как пояснили в суде, ранее не судимый 29-летний житель Новокузнецка обвиняется в совершении преступлений по статье 275 (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ) и пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщал объединенный пресс-центр судов региона, из предъявленного обвинения следует, что "подсудимый в 2023 году, используя сеть интернет, призывал к... деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Также он собирал деньги и переводил их в фонд, оказывающий финансовую помощь вооруженным силам Украины. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. "По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание Назарову Ивану Ивановичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказал судья. Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.
https://ria.ru/20250213/eao-1999011648.html
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россия
новокузнецк
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происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область, иван назаров, кемеровский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Иван Назаров, Кемеровский областной суд, Вооруженные силы Украины
Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену

Житель Новокузнецка Назаров получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Житель города Новокузнецка Кемеровской области Иван Назаров получил 14 колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.
Как пояснили в суде, ранее не судимый 29-летний житель Новокузнецка обвиняется в совершении преступлений по статье 275 (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ) и пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Как сообщал объединенный пресс-центр судов региона, из предъявленного обвинения следует, что "подсудимый в 2023 году, используя сеть интернет, призывал к... деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
Также он собирал деньги и переводил их в фонд, оказывающий финансовую помощь вооруженным силам Украины.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание Назарову Ивану Ивановичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказал судья.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.
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ПроисшествияРоссияНовокузнецкКемеровская областьИван НазаровКемеровский областной судВооруженные силы Украины
 
 
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