Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Новокузнецка Назаров получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Житель города Новокузнецка Кемеровской области Иван Назаров получил 14 колонии строгого режима по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.
Как пояснили в суде, ранее не судимый 29-летний житель Новокузнецка обвиняется в совершении преступлений по статье 275 (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ) и пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Как сообщал объединенный пресс-центр судов региона, из предъявленного обвинения следует, что "подсудимый в 2023 году, используя сеть интернет, призывал к... деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
Также он собирал деньги и переводил их в фонд, оказывающий финансовую помощь вооруженным силам Украины.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание Назарову Ивану Ивановичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказал судья.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.
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