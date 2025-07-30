https://ria.ru/20250730/zhitel-2032274569.html

Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота

Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота - РИА Новости, 30.07.2025

Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сусумана, который купил два слитка кустарно добытого золота, которые в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:48:00+03:00

2025-07-30T07:48:00+03:00

2025-07-30T07:48:00+03:00

происшествия

магаданская область

сусуман

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МАГАДАН, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сусумана, который купил два слитка кустарно добытого золота, которые в итоге оказались подделкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. "По версии следствия, в апреле 2025 года житель города Сусумана Магаданской области в мессенджере вступил в переписку со знакомой и договорился о незаконном приобретении по низкой цене двух слитков золота общей массой почти 2,5 килограмма, изготовленных кустарным способом. Реализуя преступный умысел, злоумышленник оплатил 18 миллионов рублей, но знакомая его обманула и продала имитированные под золото муляжи, с полученными деньгами с места преступления скрылась", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина не заподозрил обмана и хранил имитированное золото в тайнике. Теперь его обвиняют в покушении на незаконный оборот драгоценного металла в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20250703/mahachkala-2027031017.html

https://ria.ru/20241213/kontrabanda-1988950543.html

магаданская область

сусуман

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магаданская область, сусуман