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Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота - РИА Новости, 30.07.2025
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07:48 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zhitel-2032274569.html
Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота
Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота - РИА Новости, 30.07.2025
Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сусумана, который купил два слитка кустарно добытого золота, которые в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:48:00+03:00
2025-07-30T07:48:00+03:00
происшествия
магаданская область
сусуман
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МАГАДАН, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сусумана, который купил два слитка кустарно добытого золота, которые в итоге оказались подделкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. "По версии следствия, в апреле 2025 года житель города Сусумана Магаданской области в мессенджере вступил в переписку со знакомой и договорился о незаконном приобретении по низкой цене двух слитков золота общей массой почти 2,5 килограмма, изготовленных кустарным способом. Реализуя преступный умысел, злоумышленник оплатил 18 миллионов рублей, но знакомая его обманула и продала имитированные под золото муляжи, с полученными деньгами с места преступления скрылась", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина не заподозрил обмана и хранил имитированное золото в тайнике. Теперь его обвиняют в покушении на незаконный оборот драгоценного металла в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20250703/mahachkala-2027031017.html
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происшествия, магаданская область, сусуман
Происшествия, Магаданская область, Сусуман
Жителя Колымы будут судить за покупку поддельных слитков золота

Жителя Магаданской области будут судить за покупку поддельных слитков золота

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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МАГАДАН, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сусумана, который купил два слитка кустарно добытого золота, которые в итоге оказались подделкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
"По версии следствия, в апреле 2025 года житель города Сусумана Магаданской области в мессенджере вступил в переписку со знакомой и договорился о незаконном приобретении по низкой цене двух слитков золота общей массой почти 2,5 килограмма, изготовленных кустарным способом. Реализуя преступный умысел, злоумышленник оплатил 18 миллионов рублей, но знакомая его обманула и продала имитированные под золото муляжи, с полученными деньгами с места преступления скрылась", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, мужчина не заподозрил обмана и хранил имитированное золото в тайнике. Теперь его обвиняют в покушении на незаконный оборот драгоценного металла в крупном размере.
Уголовное дело направлено в суд.
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