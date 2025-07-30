https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032472077.html

Волны после землетрясения у Камчатки дошли до острова Пасхи

Волны после землетрясения у Камчатки дошли до острова Пасхи - РИА Новости, 30.07.2025

Волны после землетрясения у Камчатки дошли до острова Пасхи

Волны, вызванные рекордным землетрясением у побережья Камчатки, достигли острова Пасхи (Рапа-Нуи), однако оказались неопасными, сообщил представитель президента РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:47:00+03:00

2025-07-30T21:47:00+03:00

2025-07-30T21:47:00+03:00

в мире

камчатка

остров пасхи

тихий океан

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Волны, вызванные рекордным землетрясением у побережья Камчатки, достигли острова Пасхи (Рапа-Нуи), однако оказались неопасными, сообщил представитель президента страны на острове Серхио Тепано. "Около 9.25 по местному времени (18.25 мск - ред.) мы приняли на себя первую волну. К счастью, уровень прилива изменился всего на 15-20 сантиметров - это незначительная высота, которая не представляет угрозы для побережья Рапа-Нуи", - заявил Тепано в интервью телеканалу TVN. По словам чиновника, на острове Пасхи сохраняется режим наблюдения, задействованы все службы, а туристы и жители - всего около тысячи человек - были заранее направлены в безопасные зоны у аэропорта и в районе приходской церкви Святого Креста. Тепано отметил, что колебания уровня моря приходят волнами, и власти продолжают ждать дальнейших указаний от Службы предупреждения о цунами. Землетрясение магнитудой 8,7 произошло у восточного побережья Камчатки. По другую сторону Тихого океана - в ряде стран латиноамериканского региона, включая Мексику, Колумбию, Эквадор, Перу и Чили, - были объявлены различные уровни тревоги в связи с угрозой цунами.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032463169.html

https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032463967.html

камчатка

остров пасхи

тихий океан

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в мире, камчатка, остров пасхи, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области