https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032263307.html
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал - РИА Новости, 30.07.2025
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:49:00+03:00
2025-07-30T04:49:00+03:00
2025-07-30T04:56:00+03:00
происшествия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами на камчатке
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения. Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами на Камчатке
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
Спасатели обследуют обследуют здания после сильного землетрясения на Камчатке