https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032263307.html

При землетрясении на Камчатке никто не пострадал

При землетрясении на Камчатке никто не пострадал - РИА Новости, 30.07.2025

При землетрясении на Камчатке никто не пострадал

Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:49:00+03:00

2025-07-30T04:49:00+03:00

2025-07-30T04:56:00+03:00

происшествия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами на камчатке

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения. Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами на камчатке