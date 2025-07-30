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При землетрясении на Камчатке никто не пострадал - РИА Новости, 30.07.2025
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04:49 30.07.2025 (обновлено: 04:56 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032263307.html
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал - РИА Новости, 30.07.2025
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:49:00+03:00
2025-07-30T04:56:00+03:00
происшествия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами на камчатке
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения. Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html
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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами на Камчатке
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал

Спасатели обследуют обследуют здания после сильного землетрясения на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пострадавших при землетрясении на Камчатке нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения. Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7
04:44
 
ПроисшествияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами на Камчатке
 
 
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