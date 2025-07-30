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Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане

Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане - РИА Новости, 30.07.2025

Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане

Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:55:00+03:00

2025-07-30T09:55:00+03:00

2025-07-30T09:55:00+03:00

тихий океан

камчатка

камчатский край

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

тихий океан

камчатка

камчатский край

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2025

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