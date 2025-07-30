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На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов
На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов
Толчки от мощного землетрясения ощущались на территории Камчатского края и Сахалинской области силой от 3 до 8 баллов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:53:00+03:00
2025-07-30T09:53:00+03:00
2025-07-30T09:53:00+03:00
камчатка
сахалин
камчатский край
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Толчки от мощного землетрясения ощущались на территории Камчатского края и Сахалинской области силой от 3 до 8 баллов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Зарегистрированы толчки от землетрясения в 47 населенных пунктах Камчатки и в Северо-Курильске на Сахалине силой от 3 до 8 баллов", - сказал собеседник агентства.
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камчатка, сахалин, камчатский край, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Сахалин, Камчатский край, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов
Толчки от землетрясения ощущались на Камчатке и Сахалине силой от 3 до 8 баллов