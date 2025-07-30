https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293018.html

На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов

На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке и Сахалине толчки от землетрясения ощущались силой до 8 баллов

Толчки от мощного землетрясения ощущались на территории Камчатского края и Сахалинской области силой от 3 до 8 баллов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:53:00+03:00

2025-07-30T09:53:00+03:00

2025-07-30T09:53:00+03:00

камчатка

сахалин

камчатский край

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Толчки от мощного землетрясения ощущались на территории Камчатского края и Сахалинской области силой от 3 до 8 баллов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Зарегистрированы толчки от землетрясения в 47 населенных пунктах Камчатки и в Северо-Курильске на Сахалине силой от 3 до 8 баллов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250730/skaly-2032290292.html

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