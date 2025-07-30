https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032282342.html

На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

Врачи Камчатского онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения, сообщил краевой Минздрав. РИА Новости, 30.07.2025

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камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. Врачи Камчатского онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения, сообщил краевой Минздрав. "Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо", — сказал глава ведомства Олег Мельников. Он поблагодарил специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации.Что известно о землетрясении

https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html

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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона. 2025-07-30T09:10 true PT1M01S

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камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия