На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение
Что известно о землетрясении
- Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за всю историю наблюдений: его магнитуда составила 8,8.
- В регионе зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров.
- Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
- По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
- В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
- На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков интенсивностью от двух до пяти баллов.
- Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.