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В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается - РИА Новости, 30.07.2025
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08:00 30.07.2025
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В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается - РИА Новости, 30.07.2025
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается
Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:00:00+03:00
2025-07-30T08:00:00+03:00
происшествия
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Землетрясение продолжается, угроза цунами нами пока не снята, население остается на возвышенности, организовано оказание медицинской помощи", - сообщила представитель.
https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html
сахалинская область
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происшествия, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается

Угрозу цунами в Сахалинской области не сняли, землетрясение продолжается

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
"Землетрясение продолжается, угроза цунами нами пока не снята, население остается на возвышенности, организовано оказание медицинской помощи", - сообщила представитель.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
4 февраля, 01:54
 
ПроисшествияСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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