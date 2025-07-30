https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032275276.html

В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается

В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается - РИА Новости, 30.07.2025

В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается

Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

происшествия

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Землетрясение продолжается, угроза цунами нами пока не снята, население остается на возвышенности, организовано оказание медицинской помощи", - сообщила представитель.

https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html

сахалинская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области