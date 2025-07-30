https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032275276.html
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается - РИА Новости, 30.07.2025
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается
Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:00:00+03:00
2025-07-30T08:00:00+03:00
2025-07-30T08:00:00+03:00
происшествия
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Землетрясение продолжается, угроза цунами нами пока не снята, население остается на возвышенности, организовано оказание медицинской помощи", - сообщила представитель.
https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html
сахалинская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Сахалинской области заявил, что землетрясение продолжается
Угрозу цунами в Сахалинской области не сняли, землетрясение продолжается