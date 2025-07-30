https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html

Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении

Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении - РИА Новости, 30.07.2025

Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении

Тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения на Камчатке нет, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:38:00+03:00

2025-07-30T06:38:00+03:00

2025-07-30T06:38:00+03:00

происшествия

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения на Камчатке нет, сообщает минздрав региона. "Что касается пострадавших во время этого сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Все пациенты в удовлетворительном состоянии, тяжелых травм не зафиксировано", — приводятся в сообщении слова главы минздрава Олега Мельникова. По данным министра, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь. Наиболее явные повреждения получила городская детская поликлиника №1. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области