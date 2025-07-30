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Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении - РИА Новости, 30.07.2025
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06:38 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html
Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении
Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении - РИА Новости, 30.07.2025
Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении
Тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения на Камчатке нет, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:38:00+03:00
2025-07-30T06:38:00+03:00
происшествия
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения на Камчатке нет, сообщает минздрав региона. "Что касается пострадавших во время этого сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Все пациенты в удовлетворительном состоянии, тяжелых травм не зафиксировано", — приводятся в сообщении слова главы минздрава Олега Мельникова. По данным министра, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь. Наиболее явные повреждения получила городская детская поликлиника №1. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами.
https://ria.ru/20250730/video-2032269440.html
камчатка
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происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Минздрав Камчатки рассказал о пострадавших при землетрясении

Тяжелых травм у пострадавших при землетрясении нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения на Камчатке нет, сообщает минздрав региона.
"Что касается пострадавших во время этого сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Все пациенты в удовлетворительном состоянии, тяжелых травм не зафиксировано", — приводятся в сообщении слова главы минздрава Олега Мельникова.
По данным министра, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь. Наиболее явные повреждения получила городская детская поликлиника №1. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами.
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Опубликовано видео последствий землетрясения на Камчатке
Вчера, 06:16
 
ПроисшествияКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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