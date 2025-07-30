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На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина - РИА Новости, 30.07.2025
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06:06 30.07.2025 (обновлено: 06:20 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html
На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина
На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина
Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, ее состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:06:00+03:00
2025-07-30T06:20:00+03:00
происшествия
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, ее состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона."Состояние пострадавшей женщины в аэропорту удовлетворительное. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.Также сообщается, что министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников и выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края.
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происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина

Состояние пострадавшей в аэропорту на Камчатке женщины удовлетворительное

© РИА Новости / Илья Мельников | Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Мельников
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Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, ее состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона.
"Состояние пострадавшей женщины в аэропорту удовлетворительное. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников и выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края.
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 06:16
 
ПроисшествияКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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