https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html

На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина

На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке в здании аэропорта во время землетрясения пострадала женщина

Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, ее состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:06:00+03:00

2025-07-30T06:06:00+03:00

2025-07-30T06:20:00+03:00

происшествия

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, ее состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона."Состояние пострадавшей женщины в аэропорту удовлетворительное. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.Также сообщается, что министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников и выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края.

https://ria.ru/20250730/video-2032269440.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области