https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032266537.html
Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию
Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию - РИА Новости, 30.07.2025
Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию
Прокуратура Сахалинской области сообщила об открытии горячей линии после землетрясения, организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:35:00+03:00
2025-07-30T05:35:00+03:00
2025-07-30T05:37:00+03:00
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
сахалинская область
курильские острова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области сообщила об открытии горячей линии после землетрясения, организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов, говорится в сообщении ведомства."По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания", - сообщает прокуратура.За помощью можно обратиться по номеру: 8 (4242) 27-72-01, а также в районные прокуратуры: 8 (42454) 4-26-08, 8 (42453) 42-2-83, 8 (42455) 2-13-40.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265686.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию
Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию после землетрясения