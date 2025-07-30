https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032266537.html

Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию

Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию - РИА Новости, 30.07.2025

Прокуратура на Сахалине открыла горячую линию

Прокуратура Сахалинской области сообщила об открытии горячей линии после землетрясения, организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:35:00+03:00

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2025-07-30T05:37:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области сообщила об открытии горячей линии после землетрясения, организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов, говорится в сообщении ведомства."По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания", - сообщает прокуратура.За помощью можно обратиться по номеру: 8 (4242) 27-72-01, а также в районные прокуратуры: 8 (42454) 4-26-08, 8 (42453) 42-2-83, 8 (42455) 2-13-40.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265686.html

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сахалинская область

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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