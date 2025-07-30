https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032265104.html

При землетрясении на востоке Гватемалы погиб человек

При землетрясении на востоке Гватемалы погиб человек - РИА Новости, 30.07.2025

При землетрясении на востоке Гватемалы погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, десятки зданий получили повреждения в результате серии землетрясений, произошедших во вторник на востоке Гватемалы, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:12:00+03:00

2025-07-30T05:12:00+03:00

2025-07-30T05:12:00+03:00

в мире

гватемала (республика)

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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десятки зданий получили повреждения в результате серии землетрясений, произошедших во вторник на востоке Гватемалы, сообщил мэр города Комапа Сесар Васкес в комментарии радиостанции Emisoras Unidas. "К сожалению, погибла жительница общины Сан-Мигель в муниципалитете Комапа, на которую во время одного из подземных толчков обрушилась глинобитная стена", - заявил Васкес. По словам чиновника, в регионе наблюдаются значительные разрушения, многие сельские дома, построенные из самана - смеси глины, песка и соломы, - обрушились. Эпицентр серии из пяти мощных подземных толчков находился в районе муниципалитета Сапотитлан департамента Хутиапа. По данным Института сейсмологии Insivumeh, самым мощным был толчок магнитудой 5,8, зарегистрированный на глубине 5 километров. Спасательные службы и армия начали оценку ущерба. Национальная служба по предотвращению стихийных бедствий Conred ввела в стране "оранжевый" уровень тревоги. По данным местных СМИ, в некоторых районах Гватемалы зафиксированы отключения электроэнергии, сообщается о нарушениях в работе транспорта.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032258045.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гватемала (республика)