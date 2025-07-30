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Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие - РИА Новости, 30.07.2025
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03:29 30.07.2025 (обновлено: 03:39 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html
Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие
Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие
Землетрясение стало серьезным испытанием для жителей Камчатского края, произошли сильнейшее за десятилетие толчки, заявил губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:29:00+03:00
2025-07-30T03:39:00+03:00
камчатка
землетрясение
происшествия
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение стало серьезным испытанием для жителей Камчатского края, произошли сильнейшее за десятилетие толчки, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале."Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. Сильнейшие за последние десятилетия толчки мы испытали", - отметил Солодов.Ранее губернатор сообщил, что магнитуда землетрясения у Камчатки составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html
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камчатка, землетрясение, происшествия
Камчатка, Землетрясение, Происшествия
Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие

Солодов назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение стало серьезным испытанием для жителей Камчатского края, произошли сильнейшее за десятилетие толчки, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. Сильнейшие за последние десятилетия толчки мы испытали", - отметил Солодов.
Ранее губернатор сообщил, что магнитуда землетрясения у Камчатки составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов, пострадавших нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
03:04
 
КамчаткаЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
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