https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html

Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие

Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за десятилетие

Землетрясение стало серьезным испытанием для жителей Камчатского края, произошли сильнейшее за десятилетие толчки, заявил губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:29:00+03:00

2025-07-30T03:29:00+03:00

2025-07-30T03:39:00+03:00

камчатка

землетрясение

происшествия

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение стало серьезным испытанием для жителей Камчатского края, произошли сильнейшее за десятилетие толчки, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале."Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. Сильнейшие за последние десятилетия толчки мы испытали", - отметил Солодов.Ранее губернатор сообщил, что магнитуда землетрясения у Камчатки составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html

камчатка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, землетрясение, происшествия