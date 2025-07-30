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В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 - РИА Новости, 30.07.2025
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03:09 30.07.2025 (обновлено: 03:25 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256953.html
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:09:00+03:00
2025-07-30T03:25:00+03:00
северо-курильск
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко."В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032256202.html
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северо-курильск, происшествия, валерий лимаренко
Северо-Курильск, Происшествия, Валерий Лимаренко
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9

В Северо-Курильске произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия ЛимаренкоПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.
Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - говорится в сообщении.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
02:58
 
Северо-КурильскПроисшествияВалерий Лимаренко
 
 
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