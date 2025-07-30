https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256953.html
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:09:00+03:00
2025-07-30T03:09:00+03:00
2025-07-30T03:25:00+03:00
северо-курильск
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко."В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032256202.html
северо-курильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, происшествия, валерий лимаренко
Северо-Курильск, Происшествия, Валерий Лимаренко
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9
В Северо-Курильске произошло землетрясение, объявлена угроза цунами