https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256953.html

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 - РИА Новости, 30.07.2025

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:09:00+03:00

2025-07-30T03:09:00+03:00

2025-07-30T03:25:00+03:00

северо-курильск

происшествия

валерий лимаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032257654_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30568219a95bbe342b9dbad544d4fac5.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идёт эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко."В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032256202.html

северо-курильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северо-курильск, происшествия, валерий лимаренко