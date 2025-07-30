https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032250932.html
На юго-востоке Гватемалы произошло землетрясение
На юго-востоке Гватемалы произошло землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
На юго-востоке Гватемалы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в юго-восточной части Гватемалы, сообщил Национальный институт метеорологии и вулканологии Insivumeh. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:03:00+03:00
2025-07-30T01:03:00+03:00
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в юго-восточной части Гватемалы, сообщил Национальный институт метеорологии и вулканологии Insivumeh. "По предварительным данным ... в 15.21 по местному времени на глубине 5 километров зафиксированы толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в департаменте Хутиапа", - говорится в бюллетене на сайте Insivumeh. Эпицентр располагался в 21 километре от города Хутиапа, в 52 километрах от Куилапы и в 61 километре от Халапас, на границе с Сальвадором. По информации гватемальских СМИ, в эпицентре землетрясения толчками повреждены некоторые здания. Информация о пострадавших не поступала. Землетрясение также ощущалось в соседнем Сальвадоре, местные сейсмологи оценили магнитуду толчков в 5,9. Информации о пострадавших и разрушениях из этой страны не поступало.
https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031827398.html
https://ria.ru/20250724/zemletryasenie--2031192791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сальвадор, гватемала (республика)
В мире, Сальвадор, Гватемала (республика)
На юго-востоке Гватемалы произошло землетрясение
На юго-востоке Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,8
МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в юго-восточной части Гватемалы, сообщил Национальный институт метеорологии и вулканологии Insivumeh
.
"По предварительным данным ... в 15.21 по местному времени на глубине 5 километров зафиксированы толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в департаменте Хутиапа", - говорится в бюллетене на сайте Insivumeh.
Эпицентр располагался в 21 километре от города Хутиапа, в 52 километрах от Куилапы и в 61 километре от Халапас, на границе с Сальвадором.
По информации гватемальских СМИ, в эпицентре землетрясения толчками повреждены некоторые здания. Информация о пострадавших не поступала.
Землетрясение также ощущалось в соседнем Сальвадоре, местные сейсмологи оценили магнитуду толчков в 5,9. Информации о пострадавших и разрушениях из этой страны не поступало.