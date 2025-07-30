Поступок Зеленского вызвал недоумение в Германии
Депутат АдГ Линдеманн: Зеленский потерял доверие Запада
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский потерял доверие Запада из-за ситуации с антикоррупционными ведомствами, заявил депутат партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн в комментарии "Известиям".
Он указал, что они выполняли роль надзора со стороны Запада за целевым использованием выделенной помощи на фоне многочисленных случаев коррупции на Украине.
Он указал, что они выполняли роль надзора со стороны Запада за целевым использованием выделенной помощи на фоне многочисленных случаев коррупции на Украине.
"На прошлой неделе Зеленский пытался использовать новые законы, чтобы помешать антикоррупционному агентству продолжить расследование и привлечь обвиняемых к суду", — сказал Линдеманн.
Он отметил, что Запад не спешит отказываться от сложного переплетения политики, бизнеса и "глубинного государства", которое существует на Украине, но нынешние действия Зеленского подорвали доверие к нему.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за этого решения по всей стране прошли акции протеста.
Он отметил, что Запад не спешит отказываться от сложного переплетения политики, бизнеса и "глубинного государства", которое существует на Украине, но нынешние действия Зеленского подорвали доверие к нему.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за этого решения по всей стране прошли акции протеста.