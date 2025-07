https://ria.ru/20250730/zelenskiy-2032165388.html

"Вышел из доверия". Запад поставил Зеленского перед выбором

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима в панике отступает под натиском союзников. Скандальный закон против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), выведший на беспрецедентные за три года протесты тысячи украинцев, решили отменить. Впрочем, былое доверие Запада Зеленскому вернуть сложно. О его отставке говорят все громче. Что ждет Украину — в материале РИА Новости.От кого не ждалиВ ЕС предупредили: если давление на антикоррупционные органы продолжится, прекратится финансовая помощь. Зеленскому это сообщила Еврокомиссия, утверждает одна из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Заявлениям о "российском влиянии" в НАБУ Брюссель не поверил.Зеленский думал, что у него карт-бланш на внутреннюю политику. Оказалось, это не так. По сведениям украинского издания "Экономическая правда", представители ЕС по дипломатическим каналам якобы уже уведомили киевские власти о приостановке финансирования.Киев призвали соблюдать "стандарты надлежащего управления". Полтора миллиарда евро по очередному траншу программы Ukraine Facility (европейской дотации на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах) притормозили."Совершенно очевидно, что в ЕС очень недовольны", — подчеркивает The New York Times.Американский эксперт Джеймс Вассерстром уверен: "борец за свободу Украины" сильно разозлил своих главных спонсоров.Но дело не только в НАБУ. Раздражает все более явственный авторитаризм Зеленского. Киевский режим преследует журналистов, активистов, оппозиционных политиков. Избранных мэров и губернаторов во многих регионах отстранили, заменив их лояльными Банковой военными администраторами.Прощание с мифом"Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", — делает вывод Bloomberg. Причем мифический образ главы киевского режима разрушают те же СМИ, которые когда-то его и создали. Даже вспомнили о его 25-процентном рейтинге накануне СВО.По выражению Financial Times, Зеленский "вознесся на пьедестал демократии" и теперь "с него рухнул".В коридорах украинской власти царит паника. По мнению Politico, офис Зеленского занимается "охотой на ведьм". Якобы в планах Банковой рано или поздно провести выборы, но "управляемые". Без сильных оппонентов и критики действующих властей. Естественно, и без угроз уголовного преследования.Украинский политолог Николай Давыдюк отмечает: арестованные сотрудниками НАБУ лица опасны для главы киевского режима."Эти дела связаны с его бизнес-партнером — совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком Зеленского". Во время обысков СБУ в НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре) изъяли определенные сервера с информацией о том, кто именно дал против него показания", — говорит Давыдюк. По его сведениям, сейчас до тысячи подконтрольных Зеленскому силовиков пытаются расшифровать файлы на этих серверах.У ноги хозяинаПосле заверений Зеленского западным лидерам, в том числе Макрону, депутаты проголосуют за новый закон о НАБУ — по сути, отменяющий уже подписанный. Партия "Слуга народа" готова это поддержать, а вот "Батькивщина" Юлии Тимошенко категорически отказывается."Мы за независимость НАБУ, за независимость САП. Мы против того, чтобы НАБУ и САП формировали из-за границы", — объяснила Тимошенко.Лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* нардеп Мустафа Джемилев выступил в том же духе."НАБУ контролирует Трамп. А Трамп хочет вести бизнес с Путиным, поэтому он пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ", — заявил он.Британская газета Telegraph, предложившая Зеленскому сложить полномочия, утверждает со ссылкой на источники в американском конгрессе, что администрация Трампа предупреждала его о последствиях, но тот все проигнорировал.Как известно, Трамп не любит, когда кто-то пытается выйти из-под американской "опеки". Неудивительно, что Зеленский поспешил "передумать".В общем, вышло так, как предсказывал Владимир Путин: "Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они — вот увидите, это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".По словам бывшего депутата Рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, Трамп дал команду "разобраться с Зеленским" сразу после скандала в Овальном кабинете."Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, поскольку в нем не просто участвовала, а возглавляла и координировала", — пояснил он в беседе с РИА Новости.Зеленский, столкнувшись с такой реакцией, отыгрывает назад. Однако это вряд ли поможет: решение о переформатировании украинской власти в США уже приняли.* Запрещенная в России экстремистская организация.

