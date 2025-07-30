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Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032473509.html
Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт
Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт - РИА Новости, 30.07.2025
Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт
Владимир Зеленский похвастался, что увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:58:00+03:00
2025-07-30T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
владимир зеленский
денис шмыгаль
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский похвастался, что увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года. "Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18-24 – мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте. При этом Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва – нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022368497.html
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украина, киев, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт

Зеленский: Украина увеличивает число молодежи, которую можно отправить на фронт

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский похвастался, что увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних, считают в ВСУ
12 апреля, 11:15
"Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18-24 – мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте. При этом Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва – нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти
11 июня, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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