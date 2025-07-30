https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032473509.html

Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт

Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт - РИА Новости, 30.07.2025

Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт

Владимир Зеленский похвастался, что увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:58:00+03:00

2025-07-30T21:58:00+03:00

2025-07-30T21:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский похвастался, что увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года. "Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18-24 – мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте. При этом Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва – нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html

https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022368497.html

украина

киев

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