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В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента
В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента - РИА Новости, 30.07.2025
В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента
Рост реальных зарплат в России в мае замедлился до 4,2% в годовом выражении с 4,6% в апреле, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:23:00+03:00
2025-07-30T19:23:00+03:00
2025-07-30T20:47:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в мае замедлился до 4,2% в годовом выражении с 4,6% в апреле, следует из доклада Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-мая текущего года реальные зарплаты выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в мае составила 99 422 рубля, увеличившись на 14,5%по сравнению с маем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в РФ в реальном выражении по итогам 2025 года вырастут на 6,8%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента
Росстат: рост реальных зарплат в России в мае замедлился до 4,2 процента