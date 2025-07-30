https://ria.ru/20250730/zarplaty-2032451882.html

В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента

В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента - РИА Новости, 30.07.2025

В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2 процента

Рост реальных зарплат в России в мае замедлился до 4,2% в годовом выражении с 4,6% в апреле, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:23:00+03:00

2025-07-30T19:23:00+03:00

2025-07-30T20:47:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в мае замедлился до 4,2% в годовом выражении с 4,6% в апреле, следует из доклада Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-мая текущего года реальные зарплаты выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в мае составила 99 422 рубля, увеличившись на 14,5%по сравнению с маем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в РФ в реальном выражении по итогам 2025 года вырастут на 6,8%.

https://ria.ru/20250421/zarplaty-2012427685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)