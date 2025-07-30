https://ria.ru/20250730/zarplata-2032305156.html
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц - РИА Новости, 30.07.2025
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
Более 45 тысяч россиян получают зарплату выше миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:03:00+03:00
2025-07-30T11:03:00+03:00
2025-07-30T11:03:00+03:00
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 45 тысяч россиян получают зарплату выше миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.Анализ распределения численности работников по размерам зарплаты проводится раз в два года по итогам апреля. В этом году исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций, кроме малого бизнеса.Как показал анализ, число получающих больше миллиона рублей достигло 45 428 — это почти в два раза больше, чем двумя годами ранее. Тогда людей с такой зарплатой было 24 400.У 34 399 человек зарплата составляла до двух миллионов рублей, у 5728 — от двух до трех, а у 5301 — более трех миллионов.В основном столь высокооплачиваемые россияне трудятся в области информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи).Два года назад большинство работали в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.В этом году доля россиян с зарплатой выше миллиона составила 0,16 процента от общего числа работников, тогда как в 2023-м она равнялась 0,08 процента.В 2024 году средняя заработная плата в России составила 87 952 рубля, ожидается, что в этом году она превысит 105 тысяч. При этом, согласно данным опроса ВЦИОМ, 56 процентов россиян довольны своим ежемесячным доходом. В среднем они считают заработанную плату 120 тысяч рублей соответствующей для специалиста в их квалификации.
https://ria.ru/20250725/sfery-2031295098.html
https://ria.ru/20250708/zarplata-2027796084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
Росстат: число россиян с зарплатой свыше миллиона рублей превысило 45 тысяч
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 45 тысяч россиян получают зарплату выше миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.
Анализ распределения численности работников по размерам зарплаты проводится раз в два года по итогам апреля. В этом году исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций, кроме малого бизнеса.
Как показал анализ, число получающих больше миллиона рублей достигло 45 428 — это почти в два раза больше, чем двумя годами ранее. Тогда людей с такой зарплатой было 24 400.
У 34 399 человек зарплата составляла до двух миллионов рублей, у 5728 — от двух до трех, а у 5301 — более трех миллионов.
В основном столь высокооплачиваемые россияне трудятся в области информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи).
Два года назад большинство работали в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.
В этом году доля россиян с зарплатой выше миллиона составила 0,16 процента от общего числа работников, тогда как в 2023-м она равнялась 0,08 процента.
В 2024 году средняя заработная плата в России
составила 87 952 рубля, ожидается, что в этом году она превысит 105 тысяч. При этом, согласно данным опроса ВЦИОМ
, 56 процентов россиян довольны своим ежемесячным доходом. В среднем они считают заработанную плату 120 тысяч рублей соответствующей для специалиста в их квалификации.