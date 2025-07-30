https://ria.ru/20250730/zarplata-2032266335.html
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц - РИА Новости, 30.07.2025
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
В 2025 году зарплата у более чем 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:32:00+03:00
2025-07-30T05:32:00+03:00
2025-07-30T15:03:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В 2025 году зарплата у более чем 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Это исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц достигло 45 428 — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда их насчитывалось 24 400.При этом:Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудятся в областях:Два года назад большинство таких сотрудников были заняты в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.
https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html
https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
Росстат: число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В 2025 году зарплата у более чем 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.
Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Это исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.
Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц достигло 45 428 — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда их насчитывалось 24 400.
- зарплату до двух миллионов рублей получали 34 399 человек;
- от двух до трех — 5728;
- более трех — 5301.
Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудятся в областях:
- информации и связи (9,9 тысячи человек);
- торговли (6,7 тысячи);
- обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи);
- в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек).
Два года назад большинство таких сотрудников были заняты в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.
Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.