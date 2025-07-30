https://ria.ru/20250730/zarplata-2032266335.html

Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц

Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц - РИА Новости, 30.07.2025

Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц

В 2025 году зарплата у более чем 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:32:00+03:00

2025-07-30T05:32:00+03:00

2025-07-30T15:03:00+03:00

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В 2025 году зарплата у более чем 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Это исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц достигло 45 428 — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда их насчитывалось 24 400.При этом:Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудятся в областях:Два года назад большинство таких сотрудников были заняты в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.

https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html

https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба государственной статистики (росстат), общество