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Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032477669.html
Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации
Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации - РИА Новости, 30.07.2025
Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации
Руководство Запорожской атомной электростанции предложило экспертам МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиационного фона после "вбросов" о росте уровня... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:49:00+03:00
2025-07-30T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции предложило экспертам МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиационного фона после "вбросов" о росте уровня радиации, рассказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук "Мы вчера опубликовали реальные цифры (показателей радиации - ред.), которые есть у нас по показаниям на тот момент. Сегодня появилась публикация МАГАТЭ о том, что сообщения украинской стороны (о повышенном радиационном фоне - ред.) являются неправдой... Эксперты МАГАТЭ в ежедневном режиме информируются о радиационном фоне на площадке. Но сегодня мы попросили дополнительно произвести замеры. После этого появилась публикация агентства о том, что это был фейк", - сказал директор. Пресс-служба станции ранее сообщала, что данные о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемые в отдельных пабликах и каналах, не соответствуют действительности и безосновательны. Черничук ранее заявил журналистам, что публикации о повышенном радиационном фоне распространялись "в Telegram-каналах украинской стороны". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250728/zaes-2031973668.html
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энергодар, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации

Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции предложило экспертам МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиационного фона после "вбросов" о росте уровня радиации, рассказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук
"Мы вчера опубликовали реальные цифры (показателей радиации - ред.), которые есть у нас по показаниям на тот момент. Сегодня появилась публикация МАГАТЭ о том, что сообщения украинской стороны (о повышенном радиационном фоне - ред.) являются неправдой... Эксперты МАГАТЭ в ежедневном режиме информируются о радиационном фоне на площадке. Но сегодня мы попросили дополнительно произвести замеры. После этого появилась публикация агентства о том, что это был фейк", - сказал директор.
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Пресс-служба станции ранее сообщала, что данные о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемые в отдельных пабликах и каналах, не соответствуют действительности и безосновательны.
Черничук ранее заявил журналистам, что публикации о повышенном радиационном фоне распространялись "в Telegram-каналах украинской стороны".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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