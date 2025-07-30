https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032477669.html

Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации

Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации - РИА Новости, 30.07.2025

Руководство ЗАЭС предложило МАГАТЭ провести замеры радиации

Руководство Запорожской атомной электростанции предложило экспертам МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиационного фона после "вбросов" о росте уровня... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:49:00+03:00

2025-07-30T22:49:00+03:00

2025-07-30T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции предложило экспертам МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиационного фона после "вбросов" о росте уровня радиации, рассказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук "Мы вчера опубликовали реальные цифры (показателей радиации - ред.), которые есть у нас по показаниям на тот момент. Сегодня появилась публикация МАГАТЭ о том, что сообщения украинской стороны (о повышенном радиационном фоне - ред.) являются неправдой... Эксперты МАГАТЭ в ежедневном режиме информируются о радиационном фоне на площадке. Но сегодня мы попросили дополнительно произвести замеры. После этого появилась публикация агентства о том, что это был фейк", - сказал директор. Пресс-служба станции ранее сообщала, что данные о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемые в отдельных пабликах и каналах, не соответствуют действительности и безосновательны. Черничук ранее заявил журналистам, что публикации о повышенном радиационном фоне распространялись "в Telegram-каналах украинской стороны". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250728/zaes-2031973668.html

https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032453165.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, магатэ, запорожская аэс