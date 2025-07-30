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ФРГ проверит законопроект Зеленского о НАБУ и САП, заявили в МИД Германии - РИА Новости, 30.07.2025
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18:42 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zakon-2032442614.html
ФРГ проверит законопроект Зеленского о НАБУ и САП, заявили в МИД Германии
ФРГ проверит законопроект Зеленского о НАБУ и САП, заявили в МИД Германии - РИА Новости, 30.07.2025
ФРГ проверит законопроект Зеленского о НАБУ и САП, заявили в МИД Германии
Германия тщательно проверит новый законопроект Владимира Зеленского, который якобы направлен на укрепление независимости антикоррупционных ведомств Украины,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:42:00+03:00
2025-07-30T18:42:00+03:00
в мире
германия
украина
сша
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия тщательно проверит новый законопроект Владимира Зеленского, который якобы направлен на укрепление независимости антикоррупционных ведомств Украины, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Гизе. 24 июля Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта, а немецкий канцлер Фридрих Мерц выразил ему готовность помочь в этом вопросе. "Мы будем тщательно проверять этот закон и в дальнейшем внимательно следить за процессом. Эта проверка еще не закончена", - сказал Гизе журналистам в ходе брифинга кабинета министров ФРГ. Немецкий МИД ожидает, что принятие нового закона пройдет "без промедления", чтобы украинские власти смогли "восстановить утерянное доверие", добавил он. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032398593.html
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германия
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в мире, германия, украина, сша, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Германия, Украина, США, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
ФРГ проверит законопроект Зеленского о НАБУ и САП, заявили в МИД Германии

Гизе: ФРГ проверит новый законопроект Киева по антикоррупционным органам

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия тщательно проверит новый законопроект Владимира Зеленского, который якобы направлен на укрепление независимости антикоррупционных ведомств Украины, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Гизе.
24 июля Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта, а немецкий канцлер Фридрих Мерц выразил ему готовность помочь в этом вопросе.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Сотрудники НАБУ напуганы возможными задержаниями, заявил глава САП
30 июля, 15:53
"Мы будем тщательно проверять этот закон и в дальнейшем внимательно следить за процессом. Эта проверка еще не закончена", - сказал Гизе журналистам в ходе брифинга кабинета министров ФРГ.
Немецкий МИД ожидает, что принятие нового закона пройдет "без промедления", чтобы украинские власти смогли "восстановить утерянное доверие", добавил он.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками
30 июля, 13:36
 
В миреГерманияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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