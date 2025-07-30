https://ria.ru/20250730/zaharova-2032479263.html

МИД прокомментировал заявление ЦИК Молдавии о праве ЕС вмешиваться в выборы

МИД прокомментировал заявление ЦИК Молдавии о праве ЕС вмешиваться в выборы - РИА Новости, 30.07.2025

МИД прокомментировал заявление ЦИК Молдавии о праве ЕС вмешиваться в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман о праве стран Евросоюза вмешиваться в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:01:00+03:00

2025-07-30T23:01:00+03:00

2025-07-30T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман о праве стран Евросоюза вмешиваться в выборы в республике, сравнив это с заявлениями экс-президента США Билла Клинтона о том, что его вмешательство в Монику Левински, нельзя считать внешним. "Страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии, заявила глава ЦИК республики Караман: "Есть большая разница между Европейским Союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством", - цитирует Захарова главу молдавского ЦИК в своем Telegram-канале. Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. "Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством". - написала она о словах главы ЦИК Молдавии. Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия якобы готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах – был зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, мария захарова, билл клинтон, моника левински, евросоюз