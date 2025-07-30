Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан
Захарова: сербские политики должны уважать настроения своих избирателей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сербские политики и чиновники, заявляющие о возможности введения санкций против России, должны прежде всего уважать настроения своих избирателей, а не обманывать их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее австрийское информагентство APA опубликовало интервью министра по европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно, и СМИ его неточно интерпретировали.
"Это интервью (Старовича) в первую очередь стало шоком для сербов для самих. Которым их руководство говорило одно, переподтверждая свою позицию, в том числе и на международной арене. А потом оказалось, что министр правительства сказал совершенно другое", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.
Она отметила, что граждане Сербии голосуют "за тезисы, связанные с уважительным отношением и взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, сохранение нашей общности", и сербские политики должны уважать эти взгляды.
"Эту позицию сербского народа сербскому руководству надо уважать. И уж точно не обманывать своих собственных граждан", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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