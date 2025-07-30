https://ria.ru/20250730/zaharova-2032397343.html

Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан

Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан - РИА Новости, 30.07.2025

Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан

Сербские политики и чиновники, заявляющие о возможности введения санкций против России, должны прежде всего уважать настроения своих избирателей, а не... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:49:00+03:00

2025-07-30T15:49:00+03:00

2025-07-30T15:49:00+03:00

в мире

россия

сербия

белград (город)

мария захарова

александр вучич

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сербские политики и чиновники, заявляющие о возможности введения санкций против России, должны прежде всего уважать настроения своих избирателей, а не обманывать их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее австрийское информагентство APA опубликовало интервью министра по европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно, и СМИ его неточно интерпретировали. "Это интервью (Старовича) в первую очередь стало шоком для сербов для самих. Которым их руководство говорило одно, переподтверждая свою позицию, в том числе и на международной арене. А потом оказалось, что министр правительства сказал совершенно другое", - заявила Захарова на своей пресс-конференции. Она отметила, что граждане Сербии голосуют "за тезисы, связанные с уважительным отношением и взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, сохранение нашей общности", и сербские политики должны уважать эти взгляды. "Эту позицию сербского народа сербскому руководству надо уважать. И уж точно не обманывать своих собственных граждан", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20250726/serbiya-2031552819.html

https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

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в мире, россия, сербия, белград (город), мария захарова, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии