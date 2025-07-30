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Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан - РИА Новости, 30.07.2025
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15:49 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032397343.html
Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан
Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан - РИА Новости, 30.07.2025
Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан
Сербские политики и чиновники, заявляющие о возможности введения санкций против России, должны прежде всего уважать настроения своих избирателей, а не... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:49:00+03:00
2025-07-30T15:49:00+03:00
в мире
россия
сербия
белград (город)
мария захарова
александр вучич
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сербские политики и чиновники, заявляющие о возможности введения санкций против России, должны прежде всего уважать настроения своих избирателей, а не обманывать их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее австрийское информагентство APA опубликовало интервью министра по европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно, и СМИ его неточно интерпретировали. "Это интервью (Старовича) в первую очередь стало шоком для сербов для самих. Которым их руководство говорило одно, переподтверждая свою позицию, в том числе и на международной арене. А потом оказалось, что министр правительства сказал совершенно другое", - заявила Захарова на своей пресс-конференции. Она отметила, что граждане Сербии голосуют "за тезисы, связанные с уважительным отношением и взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, сохранение нашей общности", и сербские политики должны уважать эти взгляды. "Эту позицию сербского народа сербскому руководству надо уважать. И уж точно не обманывать своих собственных граждан", - добавила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20250726/serbiya-2031552819.html
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в мире, россия, сербия, белград (город), мария захарова, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Мария Захарова, Александр Вучич, Евросоюз, Санкции в отношении России
Захарова призвала Сербию уважать позицию лояльных к России граждан

Захарова: сербские политики должны уважать настроения своих избирателей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сербские политики и чиновники, заявляющие о возможности введения санкций против России, должны прежде всего уважать настроения своих избирателей, а не обманывать их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее австрийское информагентство APA опубликовало интервью министра по европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно, и СМИ его неточно интерпретировали.
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России
26 июля, 02:43
"Это интервью (Старовича) в первую очередь стало шоком для сербов для самих. Которым их руководство говорило одно, переподтверждая свою позицию, в том числе и на международной арене. А потом оказалось, что министр правительства сказал совершенно другое", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.
Она отметила, что граждане Сербии голосуют "за тезисы, связанные с уважительным отношением и взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, сохранение нашей общности", и сербские политики должны уважать эти взгляды.
"Эту позицию сербского народа сербскому руководству надо уважать. И уж точно не обманывать своих собственных граждан", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 08:00
 
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