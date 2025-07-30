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Группировка "Юг" заняла за сутки более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Юг" заняла за сутки более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2025

Группировка "Юг" заняла за сутки более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 200 украинских боевиков и два артиллерийских орудия западного... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:10:00+03:00

2025-07-30T12:10:00+03:00

2025-07-30T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 200 украинских боевиков и два артиллерийских орудия западного производства за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке МО РФ.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка