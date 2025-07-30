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Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно - РИА Новости, 30.07.2025
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05:42 30.07.2025 (обновлено: 05:43 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032267229.html
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно - РИА Новости, 30.07.2025
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:42:00+03:00
2025-07-30T05:43:00+03:00
камчатка
в мире
япония
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
есимаса хаяси
хоккайдо
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси."На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032264378.html
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камчатка, в мире, япония, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, есимаса хаяси, хоккайдо
Камчатка, В мире, Япония, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Есимаса Хаяси, Хоккайдо
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно

Нештатных ситуаций на японских АЭС после землетрясения на Камчатке не выявили

CC BY-SA 2.5 / Newsliner / Атомная электростанция Иката в Японии
Атомная электростанция Иката в Японии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Newsliner /
Атомная электростанция Иката в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Японии ощутили толчки от землетрясения на Камчатке
Вчера, 05:08
Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии
Вчера, 05:04
 
КамчаткаВ миреЯпонияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиЕсимаса ХаясиХоккайдо
 
 
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