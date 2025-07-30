https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032267229.html
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно - РИА Новости, 30.07.2025
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:42:00+03:00
2025-07-30T05:42:00+03:00
2025-07-30T05:43:00+03:00
камчатка
в мире
япония
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
есимаса хаяси
хоккайдо
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси."На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032264378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, в мире, япония, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, есимаса хаяси, хоккайдо
Камчатка, В мире, Япония, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Есимаса Хаяси, Хоккайдо
Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно
Нештатных ситуаций на японских АЭС после землетрясения на Камчатке не выявили