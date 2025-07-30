https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032267229.html

Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно

Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно - РИА Новости, 30.07.2025

Японские АЭС после мощного землетрясения на Камчатке работают штатно

Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:42:00+03:00

2025-07-30T05:42:00+03:00

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хоккайдо

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси."На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.

https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032264378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, в мире, япония, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, есимаса хаяси, хоккайдо