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Исиба призвал эвакуироваться жителей районов, где объявлена угроза цунами
Исиба призвал эвакуироваться жителей районов, где объявлена угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Исиба призвал эвакуироваться жителей районов, где объявлена угроза цунами
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:08:00+03:00
2025-07-30T05:08:00+03:00
2025-07-30T05:08:00+03:00
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания. "В 8.25 (2.25 мск) в районе полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,7… Жителям районов, где объявлена угроза цунами, необходимо срочно эвакуироваться на высокое место или в многоэтажное здание. Бывают случаи, когда вторая и третья волна цунами оказывается выше первой. Поэтому до тех пор, пока объявление об угрозе цунами не будет снято, не покидайте безопасного места", - сказал премьер-министр. Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032264378.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, камчатка, сигэру исиба
В мире, Япония, Камчатка, Сигэру Исиба
Исиба призвал эвакуироваться жителей районов, где объявлена угроза цунами
Премьер Исиба призвал эвакуироваться жителей районов, где объявили угрозу цунами