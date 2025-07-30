https://ria.ru/20250730/vysota-2032285615.html

Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра

Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра - РИА Новости, 30.07.2025

Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра

Высота волн цунами в Северо-Курильске Сахалинской области превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:20:00+03:00

2025-07-30T09:20:00+03:00

2025-07-30T09:20:00+03:00

происшествия

северо-курильск

сахалинская область

валерий лимаренко

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Высота волн цунами в Северо-Курильске Сахалинской области превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. "Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что автоматизированного поста в Северо-Курильске нет, высота волн всегда идёт оценивается визуально. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщал, что третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по обработке рыбы, но все люди уже эвакуировались.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

северо-курильск

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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, валерий лимаренко, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области