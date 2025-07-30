https://ria.ru/20250730/vysota-2032285615.html
Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра
Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра - РИА Новости, 30.07.2025
Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра
Высота волн цунами в Северо-Курильске Сахалинской области превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:20:00+03:00
2025-07-30T09:20:00+03:00
2025-07-30T09:20:00+03:00
происшествия
северо-курильск
сахалинская область
валерий лимаренко
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032269236_41:0:1872:1030_1920x0_80_0_0_9d290d2b5ae578d4cbb5b3aa7555ee67.png
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Высота волн цунами в Северо-Курильске Сахалинской области превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. "Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что автоматизированного поста в Северо-Курильске нет, высота волн всегда идёт оценивается визуально. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщал, что третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по обработке рыбы, но все люди уже эвакуировались.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html
северо-курильск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032269236_270:0:1643:1030_1920x0_80_0_0_04fef3520ad95d779ad72193f94a6911.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, сахалинская область, валерий лимаренко, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Высота волн цунами в Северо-Курильске превысила три метра
Высота самой мощной волны цунами в Северо-Курильске доходила до 5 метров