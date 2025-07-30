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Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей

Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.07.2025

Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей

Компенсации из федерального бюджета получат семьи погибших и пострадавших БПЛА в Сочи в рамках возбужденного СК России уголовного дела по статье "Теракт":... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:29:00+03:00

2025-07-30T16:29:00+03:00

2025-07-30T16:29:00+03:00

происшествия

сочи

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СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Компенсации из федерального бюджета получат семьи погибших и пострадавших БПЛА в Сочи в рамках возбужденного СК России уголовного дела по статье "Теракт": полтора миллиона рублей на погибшего родственника в равных долях каждому члену семьи, от 300 до 600 тысяч рублей для пострадавших, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Кроме этого в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28.12.2019 г. № 1928 и постановлением губернатора Краснодарского края от 01.10.2024 № 615 жителям, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, предусмотрена единовременная денежная выплата: 1,5 миллиона рублей на погибшего родственника в равных долях каждому члену семьи, 600 тысяч рублей для тех, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, и по 300 тысяч рублей – за легкий вред", - говорится в сообщении. Мэр Сочи поручил представить правовой механизм и сопровождать пострадавших во время оформления компенсаций из федерального бюджета, об этом он написал в Telegram-канале. Также глава города ранее сообщал, что семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи направят выплаты по 500 тысяч рублей, получившим тяжелые ранения – 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями – 50 тысяч. По словам мэрии эти выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда "Скорей добрей" со средств от добровольных пожертвований, которые направляли с прошлой недели "сотрудники администрации курорта, представители депутатского корпуса и неравнодушные сочинцы". Уточняется, что эти выплаты имеют заявительный характер. Таким образом, для получения выплат родственникам погибших и пострадавшим необходимо обратиться с документами в администрацию Адлерского внутригородского района. В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали тринадцать человек, еще два человека погибли.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html

https://ria.ru/20231014/aeroport-1902709501.html

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происшествия, сочи, краснодарский край, россия