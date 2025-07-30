Рейтинг@Mail.ru
Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vyplaty-2032408737.html
Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей
Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.07.2025
Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей
Компенсации из федерального бюджета получат семьи погибших и пострадавших БПЛА в Сочи в рамках возбужденного СК России уголовного дела по статье "Теракт":... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:29:00+03:00
2025-07-30T16:29:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031100380_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_f3b2da2ec80a6e123cb5aae61527e481.jpg
СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Компенсации из федерального бюджета получат семьи погибших и пострадавших БПЛА в Сочи в рамках возбужденного СК России уголовного дела по статье "Теракт": полтора миллиона рублей на погибшего родственника в равных долях каждому члену семьи, от 300 до 600 тысяч рублей для пострадавших, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Кроме этого в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28.12.2019 г. № 1928 и постановлением губернатора Краснодарского края от 01.10.2024 № 615 жителям, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, предусмотрена единовременная денежная выплата: 1,5 миллиона рублей на погибшего родственника в равных долях каждому члену семьи, 600 тысяч рублей для тех, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, и по 300 тысяч рублей – за легкий вред", - говорится в сообщении. Мэр Сочи поручил представить правовой механизм и сопровождать пострадавших во время оформления компенсаций из федерального бюджета, об этом он написал в Telegram-канале. Также глава города ранее сообщал, что семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи направят выплаты по 500 тысяч рублей, получившим тяжелые ранения – 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями – 50 тысяч. По словам мэрии эти выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда "Скорей добрей" со средств от добровольных пожертвований, которые направляли с прошлой недели "сотрудники администрации курорта, представители депутатского корпуса и неравнодушные сочинцы". Уточняется, что эти выплаты имеют заявительный характер. Таким образом, для получения выплат родственникам погибших и пострадавшим необходимо обратиться с документами в администрацию Адлерского внутригородского района. В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали тринадцать человек, еще два человека погибли.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html
https://ria.ru/20231014/aeroport-1902709501.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031100380_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_424a6d678816f20c92215706cf93d76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия
Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты по 1,5 миллиона рублей

Семьи погибших при атаке БПЛА в Сочи получат выплаты из федерального бюджета

© Фото : пресс-служба администрации города СочиПоследствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
Последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
Последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Компенсации из федерального бюджета получат семьи погибших и пострадавших БПЛА в Сочи в рамках возбужденного СК России уголовного дела по статье "Теракт": полтора миллиона рублей на погибшего родственника в равных долях каждому члену семьи, от 300 до 600 тысяч рублей для пострадавших, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Кроме этого в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28.12.2019 г. № 1928 и постановлением губернатора Краснодарского края от 01.10.2024 № 615 жителям, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, предусмотрена единовременная денежная выплата: 1,5 миллиона рублей на погибшего родственника в равных долях каждому члену семьи, 600 тысяч рублей для тех, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, и по 300 тысяч рублей – за легкий вред", - говорится в сообщении.
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
24 июля, 09:28
Мэр Сочи поручил представить правовой механизм и сопровождать пострадавших во время оформления компенсаций из федерального бюджета, об этом он написал в Telegram-канале.
Также глава города ранее сообщал, что семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи направят выплаты по 500 тысяч рублей, получившим тяжелые ранения – 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями – 50 тысяч.
По словам мэрии эти выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда "Скорей добрей" со средств от добровольных пожертвований, которые направляли с прошлой недели "сотрудники администрации курорта, представители депутатского корпуса и неравнодушные сочинцы". Уточняется, что эти выплаты имеют заявительный характер. Таким образом, для получения выплат родственникам погибших и пострадавшим необходимо обратиться с документами в администрацию Адлерского внутригородского района.
В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали тринадцать человек, еще два человека погибли.
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА
14 октября 2023, 08:15
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала