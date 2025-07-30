https://ria.ru/20250730/vybory-2032405664.html

Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав регионов

Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав регионов - РИА Новости, 30.07.2025

Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав регионов

Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав регионов, заявил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:17:00+03:00

2025-07-30T16:17:00+03:00

2025-07-30T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав регионов, заявил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12 – 14 сентября 2025 года. Они будут работать в "точках притяжения" горожан, всего будет создано 14 избирательных участков на территории столицы. "Мы со своей стороны будем наблюдать на этих избирательных участках, организуем обеспечение максимально возможного наблюдения на этих участках и будем соблюдать московский стандарт честных выборов, который у нас сформировался. Отдельно, в рабочем порядке, на следующем заседании общественной палаты мы вместе с коллегами из общественных палат регионов сможем обсудить механизм направления наблюдателей на эти избирательные участки, такого никогда не было, это эксперимент, это впервые, но мы сделаем все, чтобы наши сограждане из регионов нашей страны смогли воспользоваться своими избирательным правом, если они находятся на территории столицы", - сказал Ковалев. Он отметил, что также будет реализован механизм видеонаблюдения за участками. Также Ковалев не исключил, что в августе пройдет традиционное тестовое голосование. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Также выборы губернаторов пройдут в приграничных Курской и Брянской областях.

https://ria.ru/20250724/moskva-2031207260.html

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