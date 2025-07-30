https://ria.ru/20250730/vsu-2032472233.html

Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех

Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех - РИА Новости, 30.07.2025

Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех

Число детей, пострадавших при обстреле территории детской площадки в Васильевке Запорожской области, выросло до трех, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:49:00+03:00

2025-07-30T21:49:00+03:00

2025-07-30T21:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число детей, пострадавших при обстреле территории детской площадки в Васильевке Запорожской области, выросло до трех, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "При обстреле противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадал еще один ребенок. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован с диагнозом "акубаротравма, контузия". Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что в момент обстрела на детской площадке находились около десяти детей, они были эвакуированы в подвальное помещение близстоящего дома.

https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, евгений балицкий