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Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех
Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех - РИА Новости, 30.07.2025
Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех
Число детей, пострадавших при обстреле территории детской площадки в Васильевке Запорожской области, выросло до трех, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:49:00+03:00
2025-07-30T21:49:00+03:00
2025-07-30T21:49:00+03:00
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происшествия
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число детей, пострадавших при обстреле территории детской площадки в Васильевке Запорожской области, выросло до трех, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "При обстреле противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадал еще один ребенок. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован с диагнозом "акубаротравма, контузия". Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что в момент обстрела на детской площадке находились около десяти детей, они были эвакуированы в подвальное помещение близстоящего дома.
https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Число детей, пострадавших в Запорожской области, выросло до трех
Балицкий: при обстреле детской площадки в Васильевке пострадали три ребенка