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Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vsu-2032463003.html
Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю
Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю - РИА Новости, 30.07.2025
Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:22:00+03:00
2025-07-30T20:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю". Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены. "Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html
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россия, черниговская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю

Главком ВСУ Сырский предложил максимально перевести обучение военных под землю

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю".
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены.
"Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская областьУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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