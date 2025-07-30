https://ria.ru/20250730/vsu-2032463003.html

Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю

Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю - РИА Новости, 30.07.2025

Главком ВСУ предложил перевести обучение военных под землю

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:22:00+03:00

2025-07-30T20:22:00+03:00

2025-07-30T20:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черниговская область

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю". Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены. "Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html

россия

черниговская область

украина

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россия, черниговская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины