https://ria.ru/20250730/vsu-2032440587.html
Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений
Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений - РИА Новости, 30.07.2025
Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений
Подготовка в подразделениях украинской армии проводится с большими трудностями, ее часто не успевают завершить, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:27:00+03:00
2025-07-30T18:27:00+03:00
2025-07-30T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подготовка в подразделениях украинской армии проводится с большими трудностями, ее часто не успевают завершить, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. Кочевенко пожаловался на нехватку времени для полной подготовки боеспособных подразделений, из-за чего они входят на боевые позиции неподготовленными. "Не просто люди в подразделении, а формирование боеспособных подразделений, их подготовка и слаживание. У нас с этим серьезные проблемы. Просто не успевают завершить подготовку. Следствием такой недоподготовки и поспешного входа в зону выполнения задачи часто становятся совершенно не обязательных потери", - сказал Кочевенко в эфире украинского "Радио НВ", трансляция которого велась в Youtube-канале. В конце января Минобороны РФ сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений
Офицер Кочевенко: ВСУ часто не успевают завершить подготовку подразделений