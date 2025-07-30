https://ria.ru/20250730/vsu-2032440587.html

Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений

Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений - РИА Новости, 30.07.2025

Офицер ВСУ рассказал о проблемах с подготовкой подразделений

Подготовка в подразделениях украинской армии проводится с большими трудностями, ее часто не успевают завершить, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:27:00+03:00

2025-07-30T18:27:00+03:00

2025-07-30T18:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подготовка в подразделениях украинской армии проводится с большими трудностями, ее часто не успевают завершить, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. Кочевенко пожаловался на нехватку времени для полной подготовки боеспособных подразделений, из-за чего они входят на боевые позиции неподготовленными. "Не просто люди в подразделении, а формирование боеспособных подразделений, их подготовка и слаживание. У нас с этим серьезные проблемы. Просто не успевают завершить подготовку. Следствием такой недоподготовки и поспешного входа в зону выполнения задачи часто становятся совершенно не обязательных потери", - сказал Кочевенко в эфире украинского "Радио НВ", трансляция которого велась в Youtube-канале. В конце января Минобороны РФ сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)