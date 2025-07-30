https://ria.ru/20250730/vsu-2032424145.html

Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи

Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи - РИА Новости, 30.07.2025

Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи

Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:23:00+03:00

2025-07-30T17:23:00+03:00

2025-07-30T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Накануне Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь молодежь для работы с дронами. "Расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, нацгвардии и госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250613/ukraina-2022695152.html

https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html

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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, джейк салливан, вооруженные силы украины