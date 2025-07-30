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Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vsu-2032424145.html
Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи
Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи
Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:23:00+03:00
2025-07-30T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир зеленский
денис шмыгаль
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Накануне Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь молодежь для работы с дронами. "Расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, нацгвардии и госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022695152.html
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Правительство Украины расширило программу для отправки на фронт молодежи

Шмыгаль: правительство Украины расширило программу по привлечению в ВСУ молодежи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь молодежь для работы с дронами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Раде раскрыли, сколько еще человек могут мобилизовать на Украине
13 июня, 19:09
"Расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, нацгвардии и госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних, считают в ВСУ
12 апреля, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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