https://ria.ru/20250730/vsu-2032408381.html

В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей

В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей - РИА Новости, 30.07.2025

В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей

Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ детской площадки в запорожском городе Васильевка, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:28:00+03:00

2025-07-30T16:28:00+03:00

2025-07-30T16:44:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032413613_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_178e06cdb6d8af9c24e02ba0911bdcde.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ детской площадки в запорожском городе Васильевка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий