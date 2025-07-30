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В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 30.07.2025 (обновлено: 16:44 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vsu-2032408381.html
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей - РИА Новости, 30.07.2025
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей
Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ детской площадки в запорожском городе Васильевка, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:28:00+03:00
2025-07-30T16:44:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ детской площадки в запорожском городе Васильевка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей

Балицкий: двое детей пострадали при обстреле ВСУ детской площадки в Васильевке

© Балицкий Евгений/TelegramОбстрел со стороны ВСУ территории детской площадки в городе Васильевка
Обстрел со стороны ВСУ территории детской площадки в городе Васильевка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Обстрел со стороны ВСУ территории детской площадки в городе Васильевка
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ детской площадки в запорожском городе Васильевка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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