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ВСУ за сутки выпустили около 80 дронов по Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
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11:34 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vsu-2032310997.html
ВСУ за сутки выпустили около 80 дронов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили около 80 дронов по Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ за сутки выпустили около 80 дронов по Белгородской области
Около 80 украинских дронов было выпущено за прошедшие сутки по Краснояружскому району, Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области, медицинская... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:34:00+03:00
2025-07-30T11:34:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Около 80 украинских дронов было выпущено за прошедшие сутки по Краснояружскому району, Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области, медицинская помощь потребовалась 12 мирным жителям, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в 9 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 42 боеприпаса и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 26 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 10 квартирах многоквартирного дома, 29 частных домовладениях, храме иконы Божией Матери Знамение, трех предприятиях, складе, пяти единицах сельхозтехники, социальном и коммерческом объектах, тракторе и 50 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка и хутору Леоновка выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 29 беспилотников, из которых 9 подавлены. В селе Борки в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранены глава территориальной администрации и водитель. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом, Белгородский район атакован 2 БПЛА, ранен водитель комбайна. По данным главы области, над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В Борисовском и Волоконовском районах совершены удары 4 дронов, в Грайворонском округе выпущено 8 боеприпасов и совершена атака одного беспилотника, за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Почаево 25 июля, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки… подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 25 БПЛА… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Первое Цепляево, Ржевка и Сурково выпущено 4 снаряда и совершены атаки 27 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты. За день в округе пострадали 8 человек", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250730/zhitel-2032298478.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили около 80 дронов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили около 80 БПЛА по 3 районам Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Около 80 украинских дронов было выпущено за прошедшие сутки по Краснояружскому району, Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области, медицинская помощь потребовалась 12 мирным жителям, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в 9 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 42 боеприпаса и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 26 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 10 квартирах многоквартирного дома, 29 частных домовладениях, храме иконы Божией Матери Знамение, трех предприятиях, складе, пяти единицах сельхозтехники, социальном и коммерческом объектах, тракторе и 50 транспортных средствах.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 10:23
"В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка и хутору Леоновка выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 29 беспилотников, из которых 9 подавлены. В селе Борки в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранены глава территориальной администрации и водитель. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом, Белгородский район атакован 2 БПЛА, ранен водитель комбайна. По данным главы области, над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В Борисовском и Волоконовском районах совершены удары 4 дронов, в Грайворонском округе выпущено 8 боеприпасов и совершена атака одного беспилотника, за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Почаево 25 июля, уточнил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки… подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 25 БПЛА… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Первое Цепляево, Ржевка и Сурково выпущено 4 снаряда и совершены атаки 27 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты. За день в округе пострадали 8 человек", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
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