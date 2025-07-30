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Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 30.07.2025

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:16:00+03:00

2025-07-30T08:16:00+03:00

2025-07-30T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате детонации повреждено остекление порядка десяти квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. Подомовой обход продолжается", — написал он.Ввиду частых атак противника глава региона предложил ввести более четкий порядок действий для мирного населения. Так, жителей нужно призывать покинуть место атаки и уходить с открытых участков по громкоговорителям. Кроме того, правоохранительные органы и МЧС могут помогать жителям вывозить транспорт с поврежденных дворов."Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают. Поэтому повторная атака, скорее всего, может привести к гибели или серьезным ранениям", — подчеркнул он.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде - по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков. В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад, осколками посечены 24 автомобиля. 2025-07-30T08:16 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, белгородская область, россия