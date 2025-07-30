https://ria.ru/20250730/vrachi-2032391945.html

Врачи обнаружили у пациентки ранее неизвестную группу крови

Врачи обнаружили у пациентки ранее неизвестную группу крови - РИА Новости, 30.07.2025

Врачи обнаружили у пациентки ранее неизвестную группу крови

Новую группу крови, ранее не встречавшуюся нигде в мире, обнаружили у женщины из южноиндийского округа Колар, пишет The New Indian Times. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:26:00+03:00

2025-07-30T15:26:00+03:00

2025-07-30T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Новую группу крови, ранее не встречавшуюся нигде в мире, обнаружили у женщины из южноиндийского округа Колар, пишет The New Indian Times.Это выяснилось, когда 38-летняя пациентка обратилась в больницу для проведения операции на сердце. Ее группу крови сначала определили как 0 Rh+, но ни одна из доз для переливания ей не подошла."Используя передовые серологические методы, наша команда обнаружила, что ее кровь была "панреактивной" — несовместимой со всеми тестовыми образцами. Распознав это как возможный случай редкой или неизвестной группы крови, команда собрала образцы у 20 членов ее семьи для поиска совместимого, но ни один из них не подошел", — говорится в статье.Образцы направили в Центр крови штата и Международную референтную лабораторию групп крови в Великобритании. После десяти месяцев обширных исследований и молекулярных тестов ученые пришли к открытию ранее неизвестного антигена группы крови, получившего название CRIB.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032400353.html

https://ria.ru/20250730/health-2032147542.html

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великобритания, в мире, медицина