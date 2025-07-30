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Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом - РИА Новости, 30.07.2025
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03:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vrach-2032259804.html
Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом
Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом - РИА Новости, 30.07.2025
Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом
Для поддержания здоровья необходимо заниматься спортом по полтора часа с частотой три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:51:00+03:00
2025-07-30T03:51:00+03:00
общество
антон вахляев
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Для поддержания здоровья необходимо заниматься спортом по полтора часа с частотой три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Адекватный уровень физической активности ежедневно, физкультура в формате полуторачасовых тренировок каждые двое-трое суток - то есть это три-четыре занятия в неделю. Это именно то, что нужно", - сказал он. Подсчет активности с помощью шагомера на телефоне является лишь имитацией физической активности, считает Вахляев. "На мой взгляд, это, наоборот, отталкивает от адекватной физкультуры. Это не дает того полезного эффекта, о котором мы, кардиологи, говорим, но создает иллюзию, что вы подвигались - и как будто что-то для себя сделали", - добавил врач.
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
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общество, антон вахляев, здоровье - общество
Общество, Антон Вахляев, Здоровье - Общество
Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Врач Вахляев: спортом надо заниматься три-четыре раза в неделю по полтора часа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗанятия спортом в Москве
Занятия спортом в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Для поддержания здоровья необходимо заниматься спортом по полтора часа с частотой три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Адекватный уровень физической активности ежедневно, физкультура в формате полуторачасовых тренировок каждые двое-трое суток - то есть это три-четыре занятия в неделю. Это именно то, что нужно", - сказал он.
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Подсчет активности с помощью шагомера на телефоне является лишь имитацией физической активности, считает Вахляев.
"На мой взгляд, это, наоборот, отталкивает от адекватной физкультуры. Это не дает того полезного эффекта, о котором мы, кардиологи, говорим, но создает иллюзию, что вы подвигались - и как будто что-то для себя сделали", - добавил врач.
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