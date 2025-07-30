https://ria.ru/20250730/vrach-2032259804.html

Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом - РИА Новости, 30.07.2025

Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Для поддержания здоровья необходимо заниматься спортом по полтора часа с частотой три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:51:00+03:00

2025-07-30T03:51:00+03:00

2025-07-30T03:51:00+03:00

общество

антон вахляев

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795166_0:99:3232:1916_1920x0_80_0_0_5c65d7fd478e435715bcd88ca3193981.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Для поддержания здоровья необходимо заниматься спортом по полтора часа с частотой три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Адекватный уровень физической активности ежедневно, физкультура в формате полуторачасовых тренировок каждые двое-трое суток - то есть это три-четыре занятия в неделю. Это именно то, что нужно", - сказал он. Подсчет активности с помощью шагомера на телефоне является лишь имитацией физической активности, считает Вахляев. "На мой взгляд, это, наоборот, отталкивает от адекватной физкультуры. Это не дает того полезного эффекта, о котором мы, кардиологи, говорим, но создает иллюзию, что вы подвигались - и как будто что-то для себя сделали", - добавил врач.

https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

https://ria.ru/20240820/kardiolog-1967214910.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон вахляев, здоровье - общество