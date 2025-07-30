https://ria.ru/20250730/volontery-2032443411.html

Волонтеры РПЦ оказывают помощь на Камчатке после землетрясения

Волонтеры РПЦ оказывают помощь на Камчатке после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Волонтеры РПЦ оказывают помощь на Камчатке после землетрясения

Волонтеры Петропавловской и Камчатской епархии Русской православной церкви (РПЦ) продолжают оказывать помощь после землетрясения, в кафедральном соборе в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:45:00+03:00

2025-07-30T18:45:00+03:00

2025-07-30T18:45:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волонтеры Петропавловской и Камчатской епархии Русской православной церкви (РПЦ) продолжают оказывать помощь после землетрясения, в кафедральном соборе в Петропавловске-Камчатском действует гуманитарный склад для нуждающихся, рассказала РИА Новости руководитель информационного отдела епархии Дарья Албу. "Весь день были толчки, и даже сейчас они потихоньку затихают. Но в храм (Свято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском – ред.) могут обратиться: у нас храм был открыт, и волонтеры работали на месте. У нас гуманитарный склад в кафедральном соборе действует, и продуктовую помощь мы оказываем. Любой человек, который нуждается в помощи, может прийти в храм. Сейчас уже вечер, конечно, но завтра спокойно люди могут прийти, кому нужно", – рассказала Албу РИА Новости. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру угрозу цунами отменили. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032330078.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия