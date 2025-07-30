https://ria.ru/20250730/volny-2032403786.html

Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании

Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании - РИА Новости, 30.07.2025

Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании

Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:13:00+03:00

2025-07-30T16:13:00+03:00

2025-07-30T16:13:00+03:00

в мире

камчатка

испания

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032297406_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_15bce1b69edc0c934d587730ccd72339.jpg

МАДРИД, 30 июл - РИА Новости. Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). "Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли её всего за 15 минут", - говорится в публикации института в соцсети X. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

испания

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камчатка, испания, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области