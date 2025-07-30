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Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании - РИА Новости, 30.07.2025
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании
Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:13:00+03:00
2025-07-30T16:13:00+03:00
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МАДРИД, 30 июл - РИА Новости. Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). "Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли её всего за 15 минут", - говорится в публикации института в соцсети X. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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в мире, камчатка, испания, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Испания, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании
IGEO: волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании всего за 15 минут