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Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании - РИА Новости, 30.07.2025
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16:13 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/volny-2032403786.html
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании - РИА Новости, 30.07.2025
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании
Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:13:00+03:00
2025-07-30T16:13:00+03:00
в мире
камчатка
испания
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МАДРИД, 30 июл - РИА Новости. Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). "Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли её всего за 15 минут", - говорится в публикации института в соцсети X. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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в мире, камчатка, испания, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Испания, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании

IGEO: волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании всего за 15 минут

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МАДРИД, 30 июл - РИА Новости. Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO).
"Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли её всего за 15 минут", - говорится в публикации института в соцсети X.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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В миреКамчаткаИспанияСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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