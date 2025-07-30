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Умер первый вокалист Iron Maiden
Умер первый вокалист Iron Maiden - РИА Новости, 30.07.2025
Умер первый вокалист Iron Maiden
Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:01:00+03:00
2025-07-30T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в которой состоял Дэй после ухода из Iron Maiden. "Ушел из жизни первый фронтмен Iron Maiden Пол Марио Дэй", - пишет издание. В More отметили большую роль Дэя в новой волне британского хеви-метала, заявив, что он был широко любим в мире рок-музыки Великобритании. Пол Марио Дэй был вокалистом оригинального состава группы Iron Maiden с 1975 по 1976 год. После ухода из музыкального коллектива выступал в таких группах, как More, Wildfire, Defaced и Crimzon Lake.
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в мире, великобритания, iron maiden
Культура, В мире, Великобритания, Iron Maiden
Умер первый вокалист Iron Maiden
Первый вокалист Iron Maiden Дэй умер в возрасте 69 лет