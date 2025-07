https://ria.ru/20250730/vokalist-2032315928.html

Умер первый вокалист Iron Maiden

Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в которой состоял Дэй после ухода из Iron Maiden. "Ушел из жизни первый фронтмен Iron Maiden Пол Марио Дэй", - пишет издание. В More отметили большую роль Дэя в новой волне британского хеви-метала, заявив, что он был широко любим в мире рок-музыки Великобритании. Пол Марио Дэй был вокалистом оригинального состава группы Iron Maiden с 1975 по 1976 год. После ухода из музыкального коллектива выступал в таких группах, как More, Wildfire, Defaced и Crimzon Lake.

