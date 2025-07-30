Рейтинг@Mail.ru
Умер первый вокалист Iron Maiden - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:01 30.07.2025 (обновлено: 12:21 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vokalist-2032315928.html
Умер первый вокалист Iron Maiden
Умер первый вокалист Iron Maiden - РИА Новости, 30.07.2025
Умер первый вокалист Iron Maiden
Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:01:00+03:00
2025-07-30T12:21:00+03:00
культура
в мире
великобритания
iron maiden
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032315597_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_61572199682f1a6a4e24ecd2df042feb.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в которой состоял Дэй после ухода из Iron Maiden. "Ушел из жизни первый фронтмен Iron Maiden Пол Марио Дэй", - пишет издание. В More отметили большую роль Дэя в новой волне британского хеви-метала, заявив, что он был широко любим в мире рок-музыки Великобритании. Пол Марио Дэй был вокалистом оригинального состава группы Iron Maiden с 1975 по 1976 год. После ухода из музыкального коллектива выступал в таких группах, как More, Wildfire, Defaced и Crimzon Lake.
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032315597_512:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_53e37dd293a63dbcf28acfecf7a4cee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, iron maiden
Культура, В мире, Великобритания, Iron Maiden
Умер первый вокалист Iron Maiden

Первый вокалист Iron Maiden Дэй умер в возрасте 69 лет

© Фото : соцсети Paul Mario DayПервый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй
Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : соцсети Paul Mario Day
Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в которой состоял Дэй после ухода из Iron Maiden.
"Ушел из жизни первый фронтмен Iron Maiden Пол Марио Дэй", - пишет издание.
В More отметили большую роль Дэя в новой волне британского хеви-метала, заявив, что он был широко любим в мире рок-музыки Великобритании.
Пол Марио Дэй был вокалистом оригинального состава группы Iron Maiden с 1975 по 1976 год. После ухода из музыкального коллектива выступал в таких группах, как More, Wildfire, Defaced и Crimzon Lake.
 
КультураВ миреВеликобританияIron Maiden
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала