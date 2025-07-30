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В Саратове пострадавшим при взрыве газа перечислили выплаты
В Саратове пострадавшим при взрыве газа перечислили выплаты - РИА Новости, 30.07.2025
В Саратове пострадавшим при взрыве газа перечислили выплаты
Власти перечислили единовременные выплаты первым 30 жителям многоквартирного дома в Саратове, где при взрыве газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:13:00+03:00
2025-07-30T13:13:00+03:00
2025-07-30T13:13:00+03:00
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Власти перечислили единовременные выплаты первым 30 жителям многоквартирного дома в Саратове, где при взрыве газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора Романа Бусаргина, пострадавшим жителям единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получат семьи погибших, до 300 тысяч рублей за порчу и потерю имущества и до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля. Глава региона отметил, что жителей из разрушенного пятого подъезда обеспечат новым жильем. "Сегодня перечислены (единовременные выплаты) первым 30 гражданам из числа признанных пострадавшими. Выплата ведется на каждого члена семьи. Работа по приему заявлений, их обработке и перечислению средств гражданам ведется непрерывно", - сказала собеседница агентства.
https://realty.ria.ru/20250729/saratov-2032101481.html
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саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове пострадавшим при взрыве газа перечислили выплаты
Власти перечислили выплаты первым 30 пострадавшим при взрыве газа в Саратове