https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html

Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами

Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами

Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:48:00+03:00

2025-07-30T10:48:00+03:00

2025-07-30T18:52:00+03:00

в мире

гавайи

камчатка

гонолулу

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC. Ранее на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщалось, что цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Гавайи. "Чиновники призвали жителей покинуть пляжи и эвакуироваться в более высокие районы или оставаться как минимум на четвертом этаже (зданий - ред.)", - сообщает телеканал. Телеканал NBC News добавляет со ссылкой на авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, что они приостановили рейсы на Гавайи. Обе авиакомпании следят за ситуацией. В ходе пресс-конференции по поводу ситуации с цунами капитан порта столицы Гавайи Гонолулу Мик Уорс заявил, что все коммерческие порты закрыты. Фрагмент видео опубликован в соцсети X агентства по чрезвычайным ситуациям штата. "В ожидании этого (цунами - ред.) мы закрыли все коммерческие порты и начали эвакуацию портов", - заявил капитан, добавив, что местные авиационные и спасательные службы остаются наготове. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

гавайи

камчатка

гонолулу

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в мире, гавайи, камчатка, гонолулу, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области