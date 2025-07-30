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Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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10:48 30.07.2025 (обновлено: 18:52 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами
Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:48:00+03:00
2025-07-30T18:52:00+03:00
в мире
гавайи
камчатка
гонолулу
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC. Ранее на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщалось, что цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Гавайи. "Чиновники призвали жителей покинуть пляжи и эвакуироваться в более высокие районы или оставаться как минимум на четвертом этаже (зданий - ред.)", - сообщает телеканал. Телеканал NBC News добавляет со ссылкой на авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, что они приостановили рейсы на Гавайи. Обе авиакомпании следят за ситуацией. В ходе пресс-конференции по поводу ситуации с цунами капитан порта столицы Гавайи Гонолулу Мик Уорс заявил, что все коммерческие порты закрыты. Фрагмент видео опубликован в соцсети X агентства по чрезвычайным ситуациям штата. "В ожидании этого (цунами - ред.) мы закрыли все коммерческие порты и начали эвакуацию портов", - заявил капитан, добавив, что местные авиационные и спасательные службы остаются наготове. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html
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в мире, гавайи, камчатка, гонолулу, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Гавайи, Камчатка, Гонолулу, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами

ABC: власти штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами

© AP Photo / Michelle BirЖители города Каполей во время эвакуации из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 30 июля 2025
Жители города Каполей во время эвакуации из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 30 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Michelle Bir
Жители города Каполей во время эвакуации из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 30 июля 2025
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC.
Ранее на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщалось, что цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Гавайи.
Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере
Вчера, 10:29
"Чиновники призвали жителей покинуть пляжи и эвакуироваться в более высокие районы или оставаться как минимум на четвертом этаже (зданий - ред.)", - сообщает телеканал.
Телеканал NBC News добавляет со ссылкой на авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, что они приостановили рейсы на Гавайи. Обе авиакомпании следят за ситуацией.
В ходе пресс-конференции по поводу ситуации с цунами капитан порта столицы Гавайи Гонолулу Мик Уорс заявил, что все коммерческие порты закрыты. Фрагмент видео опубликован в соцсети X агентства по чрезвычайным ситуациям штата.
"В ожидании этого (цунами - ред.) мы закрыли все коммерческие порты и начали эвакуацию портов", - заявил капитан, добавив, что местные авиационные и спасательные службы остаются наготове.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.
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Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
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В миреГавайиКамчаткаГонолулуЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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