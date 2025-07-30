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Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами
Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:48:00+03:00
2025-07-30T10:48:00+03:00
2025-07-30T18:52:00+03:00
в мире
гавайи
камчатка
гонолулу
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, передает телеканал ABC. Ранее на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщалось, что цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Гавайи. "Чиновники призвали жителей покинуть пляжи и эвакуироваться в более высокие районы или оставаться как минимум на четвертом этаже (зданий - ред.)", - сообщает телеканал. Телеканал NBC News добавляет со ссылкой на авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, что они приостановили рейсы на Гавайи. Обе авиакомпании следят за ситуацией. В ходе пресс-конференции по поводу ситуации с цунами капитан порта столицы Гавайи Гонолулу Мик Уорс заявил, что все коммерческие порты закрыты. Фрагмент видео опубликован в соцсети X агентства по чрезвычайным ситуациям штата. "В ожидании этого (цунами - ред.) мы закрыли все коммерческие порты и начали эвакуацию портов", - заявил капитан, добавив, что местные авиационные и спасательные службы остаются наготове. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
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в мире, гавайи, камчатка, гонолулу, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Гавайи, Камчатка, Гонолулу, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами
ABC: власти штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами