https://ria.ru/20250730/vershinin-2032451124.html
Вершинин обсудил с представителем Кувейта ситуацию в Персидском заливе
Вершинин обсудил с представителем Кувейта ситуацию в Персидском заливе - РИА Новости, 30.07.2025
Вершинин обсудил с представителем Кувейта ситуацию в Персидском заливе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с помощником главы МИД Кувейта Рабеа Аль-Адсани ситуацию в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:21:00+03:00
2025-07-30T19:21:00+03:00
2025-07-30T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с помощником главы МИД Кувейта Рабеа Аль-Адсани ситуацию в Персидском заливе, а также палестино-израильский конфликт, сообщает МИД РФ. "Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с помощником министра иностранных дел Государства Кувейт Рабеа Аль-Адсани. Состоялось обсуждение текущей ситуации в Персидском заливе и зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость принятия неотложных мер для обеспечения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, добавляется в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html
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в мире, россия, персидский залив, израиль, сергей вершинин, хамас
В мире, Россия, Персидский залив, Израиль, Сергей Вершинин, ХАМАС
Вершинин обсудил с представителем Кувейта ситуацию в Персидском заливе
Вершинин обсудил с помощником главы МИД Кувейта палестино-израильский конфликт