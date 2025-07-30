https://ria.ru/20250730/vdnkh-2032397581.html

Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ

Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ - РИА Новости, 30.07.2025

Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ

Центральный университет откроет в 2026 году новый комплекс студенческих общежитий на 1780 человек рядом с ВДНХ, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:50:00+03:00

2025-07-30T15:50:00+03:00

2025-07-30T15:56:00+03:00

центральный университет (цу)

вднх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032398788_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_833418d8343d4217eea8b5d5cbdcb150.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центральный университет откроет в 2026 году новый комплекс студенческих общежитий на 1780 человек рядом с ВДНХ, сообщает пресс-служба вуза. Пять корпусов бывшего гостиничного комплекса "Турист" общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров переоборудуют под общежития. Учащиеся вуза смогут разместиться в 392 двухкомнатных номерах с кухнями и санузлами. Центральный университет благоустроит прилегающую к корпусам территорию. Новый студгородок на Сельскохозяйственной улице станет четвертым комплексом студенческих общежитий Центрального университета. В настоящий момент у вуза есть три пространства для размещения более 800 учащихся. "Центральный университет масштабируется, мы растем и вместе с нами растет количество студентов. Приобретение новых зданий это важная и необходимая мера, учитывая, что не менее половины студентов вуза - это ребята из регионов", - приводятся в сообщении слова операционного директора университета Алексея Кузнецова.

https://ria.ru/20250516/studenty-2017406711.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный университет (цу), вднх