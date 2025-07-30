https://ria.ru/20250730/vdnkh-2032397581.html
Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ
Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ - РИА Новости, 30.07.2025
Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ
Центральный университет откроет в 2026 году новый комплекс студенческих общежитий на 1780 человек рядом с ВДНХ, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:50:00+03:00
2025-07-30T15:50:00+03:00
2025-07-30T15:56:00+03:00
центральный университет (цу)
вднх
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центральный университет откроет в 2026 году новый комплекс студенческих общежитий на 1780 человек рядом с ВДНХ, сообщает пресс-служба вуза. Пять корпусов бывшего гостиничного комплекса "Турист" общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров переоборудуют под общежития. Учащиеся вуза смогут разместиться в 392 двухкомнатных номерах с кухнями и санузлами. Центральный университет благоустроит прилегающую к корпусам территорию. Новый студгородок на Сельскохозяйственной улице станет четвертым комплексом студенческих общежитий Центрального университета. В настоящий момент у вуза есть три пространства для размещения более 800 учащихся. "Центральный университет масштабируется, мы растем и вместе с нами растет количество студентов. Приобретение новых зданий это важная и необходимая мера, учитывая, что не менее половины студентов вуза - это ребята из регионов", - приводятся в сообщении слова операционного директора университета Алексея Кузнецова.
https://ria.ru/20250516/studenty-2017406711.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный университет (цу), вднх
Центральный университет (ЦУ), ВДНХ
Центральный университет создаст студгородок на 1780 человек у ВДНХ
Студгородок Центрального университета откроют в 2026 году у ВДНХ
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центральный университет откроет в 2026 году новый комплекс студенческих общежитий на 1780 человек рядом с ВДНХ, сообщает пресс-служба вуза.
Пять корпусов бывшего гостиничного комплекса "Турист" общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров переоборудуют под общежития. Учащиеся вуза смогут разместиться в 392 двухкомнатных номерах с кухнями и санузлами. Центральный университет благоустроит прилегающую к корпусам территорию.
Новый студгородок на Сельскохозяйственной улице станет четвертым комплексом студенческих общежитий Центрального университета. В настоящий момент у вуза есть три пространства для размещения более 800 учащихся.
"Центральный университет масштабируется, мы растем и вместе с нами растет количество студентов. Приобретение новых зданий это важная и необходимая мера, учитывая, что не менее половины студентов вуза - это ребята из регионов", - приводятся в сообщении слова операционного директора университета Алексея Кузнецова.