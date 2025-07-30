https://ria.ru/20250730/uzi-2032393387.html

Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей

Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.07.2025

Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей

В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного губернатором Андреем Воробьевым, медицинские учреждения... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:31:00+03:00

2025-07-30T15:31:00+03:00

2025-07-30T15:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного губернатором Андреем Воробьевым, медицинские учреждения Подмосковья получают современное диагностическое оборудование. В текущем году планируется поставка 113 новых аппаратов ультразвуковой диагностики общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, сообщил 360.ru. Оборудование предназначено для своевременного выявления патологий и новообразований, а также активно используется в акушерстве и гинекологии. "С начала года в больницы и поликлиники поступило 86 аппаратов УЗИ, до конца года поставим еще 27", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин. Новые аппараты установят в ведущих медучреждениях региона, среди которых Видновская, Воскресенская и Одинцовская больницы, Подольский родильный дом и Московский областной центр охраны материнства и детства.Оснащение современными технологиями позволит повысить качество медицинской помощи жителям Подмосковья и обеспечить высокий уровень профилактической диагностики заболеваний.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)