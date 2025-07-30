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Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:31 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/uzi-2032393387.html
Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей
Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.07.2025
Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей
В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного губернатором Андреем Воробьевым, медицинские учреждения... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:31:00+03:00
2025-07-30T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного губернатором Андреем Воробьевым, медицинские учреждения Подмосковья получают современное диагностическое оборудование. В текущем году планируется поставка 113 новых аппаратов ультразвуковой диагностики общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, сообщил 360.ru. Оборудование предназначено для своевременного выявления патологий и новообразований, а также активно используется в акушерстве и гинекологии. "С начала года в больницы и поликлиники поступило 86 аппаратов УЗИ, до конца года поставим еще 27", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин. Новые аппараты установят в ведущих медучреждениях региона, среди которых Видновская, Воскресенская и Одинцовская больницы, Подольский родильный дом и Московский областной центр охраны материнства и детства.Оснащение современными технологиями позволит повысить качество медицинской помощи жителям Подмосковья и обеспечить высокий уровень профилактической диагностики заболеваний.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Медучреждения МО в 2025 году получат новое оборудование на 1,2 млрд рублей

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного губернатором Андреем Воробьевым, медицинские учреждения Подмосковья получают современное диагностическое оборудование. В текущем году планируется поставка 113 новых аппаратов ультразвуковой диагностики общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, сообщил 360.ru.

Оборудование предназначено для своевременного выявления патологий и новообразований, а также активно используется в акушерстве и гинекологии.

"С начала года в больницы и поликлиники поступило 86 аппаратов УЗИ, до конца года поставим еще 27", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новые аппараты установят в ведущих медучреждениях региона, среди которых Видновская, Воскресенская и Одинцовская больницы, Подольский родильный дом и Московский областной центр охраны материнства и детства.
Оснащение современными технологиями позволит повысить качество медицинской помощи жителям Подмосковья и обеспечить высокий уровень профилактической диагностики заболеваний.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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